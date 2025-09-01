San Martín sigue perdiendo credibilidad en el torneo y sus chances de llegar al primer puesto parecen lejanas. En Ciudadela, el equipo de Mariano Campodónico mostró su peor cara y cayó goleado ante Arsenal. El 3-0 es poco creíble para los tucumanos, quienes no esperaban este resultado en contra, pero también para los visitantes, que habían llegado a Tucumán con el objetivo de no perder.

El enojo en las tribunas se hizo sentir con el grito unísono de los hinchas: “Que se vayan todos”. Este resultado deja a los de Sarandí afuera de la zona de descenso, mientras que el Santo no pudo acercarse al líder, Deportivo Madryn, que también había perdido.

