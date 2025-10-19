Max Verstappen dominó de principio a fin en el Circuito de las Américas y encendió la pelea por el campeonato de Fórmula 1. Con una actuación sólida y sin errores, el neerlandés capitalizó los incidentes y la gestión de carrera de sus rivales para ampliar la diferencia en la clasificación general. La carrera se caracterizó por una intensa disputa por el podio entre Lando Norris (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari). Ambos pilotos ofrecieron maniobras tácticas y lucha rueda a rueda, pero finalmente Norris logró conservar la segunda posición, mientras que Leclerc completó el podio en tercer lugar.

Esos resultados permitieron al ganador sacar ventaja en la tabla de puntos, en una temporada donde la regularidad y la gestión de cada fin de semana resultan decisivas.

La rebeldía de Colapinto

En la zona media y baja de la clasificación hubo, además, novedades: Franco Colapinto, con el Alpine, protagonizó una carrera combativa. En las vueltas finales superó a Pierre Gasly tras no acatar las órdenes de equipo, una decisión que le permitió ganar posiciones pero que también generó debate sobre la disciplina interna y la estrategia deportiva. Colapinto terminó 17.º.