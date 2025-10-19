Ignoró la instrucción del equipo: Colapinto adelantó a Gasly y culminó 17.º en Austin
En el cierre de la carrera en Austin, el argentino adelantó a su compañero francés pese a las indicaciones desde los pits de mantener las posiciones, mientras Verstappen se llevó la victoria en COTA y encendió la pelea por el título.
Max Verstappen dominó de principio a fin en el Circuito de las Américas y encendió la pelea por el campeonato de Fórmula 1. Con una actuación sólida y sin errores, el neerlandés capitalizó los incidentes y la gestión de carrera de sus rivales para ampliar la diferencia en la clasificación general. La carrera se caracterizó por una intensa disputa por el podio entre Lando Norris (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari). Ambos pilotos ofrecieron maniobras tácticas y lucha rueda a rueda, pero finalmente Norris logró conservar la segunda posición, mientras que Leclerc completó el podio en tercer lugar.
Esos resultados permitieron al ganador sacar ventaja en la tabla de puntos, en una temporada donde la regularidad y la gestión de cada fin de semana resultan decisivas.
La rebeldía de Colapinto
En la zona media y baja de la clasificación hubo, además, novedades: Franco Colapinto, con el Alpine, protagonizó una carrera combativa. En las vueltas finales superó a Pierre Gasly tras no acatar las órdenes de equipo, una decisión que le permitió ganar posiciones pero que también generó debate sobre la disciplina interna y la estrategia deportiva. Colapinto terminó 17.º.