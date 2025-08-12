Impacto del calor extremo en Cincinnati: tenistas profesionales al borde del desmayo

En el contexto del Masters 1000 de Cincinnati, se ha desatado una serie de controversias relacionadas con las altas temperaturas que han afectado a los jugadores en la competición. Un incidente que ha captado la atención de los medios y del público en general fue el protagonizado por el tenista argentino Francisco Comesaña, quien durante el segundo set de su partido frente al estadounidense Reilly Opelka, sufrió un golpe de calor .

El partido, que se desarrollaba bajo condiciones climáticas adversas, vio a Comesaña liderar el segundo set cuando, repentinamente, se vio obligado a solicitar atención médica. Tras retirarse a los vestuarios durante un breve lapso de diez minutos con el objetivo de recuperarse, el jugador regresó a la cancha. Sin embargo, antes de servir para confirmar un break, Comesaña experimentó náuseas y se dirigió a un cubo de basura, lo que alarmó tanto al juez de línea como a los recogepelotas presentes en el encuentro. A medida que la situación se desarrollaba, el personal médico se acercó para evaluar su estado. Le tomaron el pulso y realizaron las verificaciones pertinentes para asegurarse de que estaba en condiciones de continuar jugando.

En un intento por aliviar la tensión del momento, el entrenador de Comesaña, en un tono que pretendía ser humorístico, le dijo: " ¿Estás mejor? No te me vayas a morir, eh ". Este comentario logró arrancar una sonrisa al tenista, lo que indicaba una leve mejoría en su estado. A pesar de este incidente que puso de manifiesto los riesgos asociados a las condiciones climáticas extremas, la organización del torneo no ha implementado medidas significativas para mitigar el impacto del calor en los jugadores.

Hasta el momento, no se ha observado ninguna acción concreta que aborde este problema, lo que ha llevado a especulaciones sobre la atención que se presta al bienestar de los atletas en eventos deportivos de alta competencia. La situación en Cincinnati continúa siendo un tema de debate, subrayando la necesidad de una mayor atención a las condiciones de juego y a la salud de los competidores en el ámbito del tenis.

