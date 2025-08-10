En un contexto donde River Plate se preparaba para enfrentar importantes desafíos, la noticia sobre la lesión de Germán Pezzella se presentó como un revés significativo para el equipo y su entrenador, Marcelo Gallardo. Tras el empate contra Independiente, se confirmó que el jugador había sufrido la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, lo que lo mantendrá alejado de las canchas por un período estimado de entre siete y nueve meses.

Esta situación, corroborada por los estudios médicos realizados en la jornada, agrega un desafío adicional en la antesala del inicio de la serie de octavos de final de la Copa Libertadores frente a Libertad de Paraguay, evidenciando las adversidades que a menudo enfrentan los equipos en el ámbito deportivo.