Independiente quedó eliminado de la presente edición de la Copa Sudamericana por los incidentes que se produjeron en el partido de vuelta de los octavos de final frente a Universidad de Chile. El fallo de Conmebol, además, confirmó que el equipo trasandino es el que pasa a la próxima instancia para jugar ante Alianza Lima, a puertas cerradas y en el estadio de Coquimbo.

En encuentro fue cancelado cuando había comenzado el segundo tiempo en Avellaneda y estaba igualado por 1-1, resultado que clasificaba a Universidad de Chile a los cuartos de final debido a que en la ida se había impuesto a Independiente por 1-0.

Independiente y Universidad de Chile habían realizado sus respectivos descargos por lo sucedido en el Libertadores de América y este martes tuvieron la audiencia con los tres miembros del Tribunal (sin cinco, pero fueron apartados el argentino y el chileno), en donde ratificaron sus posturas.

En la resolución, Conmebol decidió eliminar al Rojo y también impuso sanciones a los dos clubes. El conjunto de Avellaneda jugará sin público los próximos siete partidos de local en competiciones de Conmebol y tampoco llevará hinchas en siete encuentros de visitante. La misma restricción corre para la U de Chile: siete duelos a puertas cerradas como local y sin su gente en siete de visitante (comenzará en la llave con Alianza Lima). A su vez, el club argentino deberá pagar una multa de 250 mil dólares, mientras que los chilenos de 150 mil.

Independiente responsabilizó a Universidad de Chile al considerar que sus hinchas comenzaron, mucho tiempo antes del inicio del encuentro, a destrozar las instalaciones del club y arrojaron distintos objetos hacia a los simpatizantes del Rojo que se encontraban por debajo de la Pavoni Alta y en una de las Gargantas.

Por tal motivo, Néstor Grindetti, presidente de Independiente, consideró que el club argentino debía ser el que tenía que pasar a los cuartos de final para enfrentar a Alianza Lima y los chilenos tenían que ser eliminados de la competencia. De no poder conseguir la máxima, en el Rojo pretendían al menos que el partido continuará en un lugar neutral. Sin embargo, finalmente quedaron descalificados. /TyC Sports