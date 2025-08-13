Este miércoles, el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago será el escenario del partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde se enfrentarán la Universidad de Chile e Independiente. El encuentro comenzará a las 21:30 con televisación de ESPN y contará con la presencia del árbitro brasileño Anderson Daronco. Ambos equipos llegan con expectativas, pero con diferentes realidades en sus ligas locales.

Independiente, que viene de una primera mitad del año prometedora, busca un buen resultado que le permita definir la serie en su casa. Sin embargo, no ha tenido un inicio favorable en la Zona B, ubicándose en la última posición tras la jornada 4. A pesar de esto, el equipo logró avanzar en la Sudamericana, liderando su grupo con una diferencia de 4 puntos sobre Guaraní.

Por su parte, la Universidad de Chile se encuentra en un mejor momento en la liga chilena, ocupando el segundo lugar y con una reciente victoria contundente de 4-1 sobre Unión Española. Los chilenos llegaron a esta instancia de la Copa Sudamericana tras finalizar en la tercera posición de su grupo en la Libertadores y buscarán aprovechar la localía para dar un paso importante hacia la siguiente fase.

FORMACIONES

U. de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Israel Poblete; Javier Altamirano, Lucas Assadi; Lucas Di Yorio. DT: Gustavo Álvarez.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzantti o Diego Tarzia, Matías Abaldo, Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.