Independiente buscó imponer su juego en el Hilario Sánchez, pero terminó sucumbiendo ante un San Martín (SJ) que se plantó con solidez y aprovechó una de sus ocasiones para que Tomás Fernández firmara el único gol; así, el Rojo encadenó otra jornada sin victorias y se mantiene en la última posición de la Zona B del Torneo Clausura 2025, en una noche en la que la propuesta ofensiva no alcanzó para quebrar la resistencia rival.