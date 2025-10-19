Independiente falló un penal y perdió 0-1 con San Martín (SJ): sigue sin ganar
Independiente perdió 1-0 ante San Martín, permaneciendo último del torneo tras un penal fallado por Pablo Galdames y un gol de Tomás Fernández, que aprovechó la única oportunidad del partido
Clausura
Finalizado - 90'
San Martin San Juan
1
-
0
Independiente
Independiente buscó imponer su juego en el Hilario Sánchez, pero terminó sucumbiendo ante un San Martín (SJ) que se plantó con solidez y aprovechó una de sus ocasiones para que Tomás Fernández firmara el único gol; así, el Rojo encadenó otra jornada sin victorias y se mantiene en la última posición de la Zona B del Torneo Clausura 2025, en una noche en la que la propuesta ofensiva no alcanzó para quebrar la resistencia rival.