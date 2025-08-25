Independiente identificó 25 barras que participaron en la barbarie de Avellaneda

Independiente confirmó la expulsión de 25 hinchas identificados como protagonistas de los graves incidentes ocurridos en la tribuna visitante durante el partido frente a Universidad de Chile, por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El club adelantó que pedirá la aplicación del derecho de admisión de por vida y continúa trabajando con las fuerzas de seguridad para dar con todos los responsables.

Mientras CONMEBOL investiga lo ocurrido y prepara su fallo, el Club Atlético Independiente publicó un comunicado oficial con información sobre los desmanes en su estadio y la participación de barrabravas identificados con el Rojo.

En su comunicado, Independiente asegura que “serán expulsados como socios de manera inmediata”, dando a entender que los implicados están asociados al club, como la mayoría del público local que ingresó al partido en cuestión.

También se pide “derecho de admisión de por vida para que nunca más vuelvan a pisar una cancha de fútbol”. Independiente asegura que continúa trabajando en la identificación de todos los implicados y que “no habrá excepciones ni privilegios: quien eligió la violencia, eligió ponerse en contra de Independiente”.