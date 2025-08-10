Los comandados por Julio Vaccari hicieron un sólido partido en el Libertadores de América, pero entre Franco Armani y los fuera de juego milimétricos, solo los dejaron con un punto.

El Rojo fue el equipo más dominante en el encuentro, manejó mucho la pelota y anuló a los de Marcelo Gallardo, que tendrá que rearmar la defensa para visitar a Libertad por las lesiones de Paulo Díaz y Germán Pezzella.

El local fue de menos a más, mostrando su mejor versión en la segunda parte.

Un primer tiempo fue para el olvido para ambos, ya que ninguno pudo llegar con claridad como para inquietar a los arqueros.

En el complemento, el Rojo entró mucho mejor y presionó en toda la cancha al Millonario.

A los 54 minutos, Santiago Montiel marcaba un verdadero golazo, pero un fuera de juego muy fino de Matías Abaldo ahogaba los festejos del local.

Cuando se jugaban 61 minutos, Walter Manzzanti ponía el 1-0, pero ahora un offside de Federico Vera le impedía a Independiente ponerse arriba.

Miguel Ángel Borja estampaba el gol a los 65 minutos, aunque también lo hacía en posición prohibida.

Independiente mereció la victoria frente a su público y River deja Avellaneda con muchos problemas en defensa de cara a los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores.

En la próxima fecha, el Rojo visitará a Vélez y el Millonario será local frente a Godoy Cruz.