Independiente Rivadavia venció a Tigre y avanzó a semifinales de Copa Argentina

Independiente Rivadavia derrotó a Tigre por 3 a 1 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Marcelo Bielsa de Newell’s, por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025.

El primer gol de la noche había sido convertido por el extremo Matías Fernández, a los 14 minutos de la primera parte, aunque el volante Jabes Saralegui empató de manera parcial, a los 20 minutos. Ya en la segunda mitad, a los 27 minutos, el delantero Fabrizio Sartori marcó el 2-1 y el lateral Ezequiel Bonifacio sentenció el triunfo en 43 minutos.

Además, el partido tuvo dos expulsados en el minuto 44 del segundo tiempo, el arquero de Tigre Felipe Zenobio y el defensor de Independiente Rivadavia Pedro Souto, que estaba en el banco de suplentes; y uno más en el noveno minuto de descuento: el central Joaquín Laso.

Con el triunfo, la “Lepra” mendocina avanzó a la semifinal de la Copa Argentina, instancia en la que enfrentará a quien resulte ganador en el cruce entre River y Racing.

El equipo de Alfredo Berti se puso en ventaja a los 14 minutos de la primera etapa. Un buen pase largo del delantero Sebastián Villa dejó libre de marca al extremo Matías Fernández, que remató de primera desde el costado izquierdo, con un tiro bajo y cruzado que se convirtió en el 1-0.

La “Lepra” mendocina volvió a llegar cuatro minutos después. Tras una combinación en el borde del área grande, Sebastián Villa sacó un remate alto de zurda, que se fue cerca del poste izquierdo del arquero Felipe Zenobio.

La igualdad llegó a los 20 minutos. El mediocampista Jabes Saralegui recibió un tiro libre jugado en corto, avanzó por el costado derecho y metió un remate muy potente al primer palo, que entró a pesar del buen esfuerzo del arquero Ezequiel Centurión.

En 25 minutos, un córner desde la derecha cayó al primer palo para el desmarque del delantero Fabrizio Sartori, cuyo remate fue contenido por Felipe Zenobio, sobre su poste izquierdo.

Cinco minutos más tarde, un cambio de frente de Villa fue prolongado hacia atrás por el volante Mauricio Cardillo para el avance por derecha de Fernández, que remató bajo y al segundo poste, pero no pudo superar a Zenobio, que desvió al tiro de esquina.

La segunda mitad no tuvo llegadas de peligro hasta los 27 minutos, con el tercer gol de la noche. En un buen contraataque, Villa avanzó con la pelota por el medio y abrió hacia la izquierda para el extremo Matías Fernández, cuyo centro buscapié fue empujado al gol por el segundo poste por el delantero Fabrizio Sartori.

A los 43 minutos, el lateral Ezequiel Bonifacio recibió sobre el vértice derecho del área rival y metió un gran remate, que entró con mucha potencia por el ángulo derecho de Zenobio.

En el festejo de dicho gol, unos gestos repudiables del defensor Pedro Souto, que fue suplente, hacia la tribuna rival generaron un tumulto que terminó con dos expulsados: el lateral exBanfield y Felipe Zenobio.

Por último, en el noveno minuto de descuento, el zaguero Joaquín Laso tuvo un choque fuerte con un delantero rival, que terminó en su expulsión. /Noticias Argentinas