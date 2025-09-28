Independiente rozó la victoria ante Racing en el último minuto
En un vibrante encuentro por la décima fecha del Torneo Clausura, la Academia y el Rojo igualaron sin goles en el Cilindro, dejando a ambos equipos con la sensación de oportunidades desperdiciadas
Clausura
Finalizado - 90'
Racing Club
0
-
0
Independiente
Racing e Independiente igualaron 0-0 en el Cilindro por la décima fecha del Torneo Clausura; la Academia comenzó con mayor dinámica, pero su empuje se fue diluyendo a lo largo del encuentro, por lo que sumó 11 puntos y quedó en la duodécima posición de la Zona A, mientras que Independiente, que tuvo el debut de Gustavo Quinteros al frente del equipo y estuvo cerca de llevárselo en la última jugada, acumuló 5 unidades y se ubicó en el fondo del Grupo B.