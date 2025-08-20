Independiente se juega su participación internacional ante la Universidad de Chile

Este miércoles, desde las 21.30 hs, Independiente y Universidad de Chile jugarán en el estadio Libertadores de América el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El árbitro será Gustavo Tejera (URU). Televisará D Sports.

El equipo dirigido por Julio Vaccari tratará de remontar la derrota en Chile por 1-0, tras caer con Vélez y enlazar siete encuentros sin triunfar, que lo dejaron último en la zona B del Torneo Clausura. En este contexto buscará reencontrarse con su mejor versión y avanzar a cuartos.

El conjunto chileno también cayó en su duelo del fin de semana, ante Audax Italiano por 3-1; sin embargo, goza de un mejor presente, ya que se ubica segundo en la liga de su país con 20 fechas disputadas.

Formaciones

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzanti, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.

U. de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz; Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Lucas Assadi y Lucas Di Yorio. DT: Gustavo Álvarez.