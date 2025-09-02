Independiente se presentó ante la Conmebol para presentar su defensa por los incidentes contra U. de Chile

Independiente y Universidad de Chile aguardan el fallo definitivo de Conmebol tras la cancelación del partido de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, en una audiencia celebrada en Paraguay. Los dirigentes de ambos clubes expusieron sus descargos ante la entidad continental luego de los incidentes que obligaron a suspender el encuentro

La postura del Rojo fue presentada por el presidente Néstor Grindetti y su comitiva, que detallaron las medidas de seguridad adoptadas y atribuyeron la responsabilidad de los disturbios a parte de la parcialidad visitante. En representación de Independiente concurrieron, además del presidente, el vice Carlos Montaña, el secretario general Daniel Seoane, el letrado Maximiliano Walker y el asesor en derecho deportivo Ariel Reck.

Grindetti afirmó que el club cumplió con las normas y con un operativo acorde a un partido de alto riesgo, y sostuvo que la suspensión fue consecuencia directa de los ataques sufridos por la hinchada local durante el desarrollo del cotejo.

Conmebol deberá resolver entre cuatro alternativas: reanudar los minutos restantes del partido, otorgar el pase a uno u otro equipo o, en la opción menos probable, eliminar a ambos y dejar a Alianza Lima directamente en semifinales. La decisión se espera en las próximas horas y definirá no sólo qué elenco avanza, sino también las posibles sanciones disciplinarias para los clubes involucrados.