Independiente suspendió las clases por presencia de barras chilenos en Avellaneda

Independiente suspendió provisoriamente las actividades escolares ante la presencia de hinchas de la Universidad de Chile en las inmediaciones de Avellaneda. La medida fue adoptada como precaución luego de la circulación de mensajes y audios en redes sociales que alertaban sobre la presencia de grupos organizados en calles cercanas a la sede del club. Si bien no se registraron incidentes dentro del colegio ni en el estadio, las autoridades activaron un protocolo de seguridad para proteger a alumnos y personal.

Desde la institución informaron que se reforzaron los controles en el predio y se solicitó apoyo policial para contener la situación en la vía pública. Versiones de vecinos y testimonios difundidos por plataformas sociales daban cuenta de corridas e insultos a varios cientos de metros del centro educativo; algunos relatos mencionaron, además, la caída de proyectiles, información que fue objeto de difusión antes de su verificación.

El secretario de Educación y Cultura de Independiente, Federico Buceta, desmintió que se hayan arrojado piedras contra el colegio y precisó que los hechos se limitaron a hostigamientos en calles aledañas, a aproximadamente 300 o 400 metros del establecimiento. Buceta confirmó la coordinación con la Municipalidad y la Policía, que dispusieron móviles y personal para garantizar la salida escalonada de los alumnos y minimizar riesgos durante los traslados hacia las paradas de colectivo.

Ante la preocupación de las familias, la dirección del colegio comunicó cambios en los horarios de salida y en los puntos de encuentro, solicitando comprensión y colaboración para evitar el uso de insignias del club en la vía pública hasta tanto la situación se normalice. Las autoridades locales mantienen la vigilancia y pidieron a la comunidad que, ante cualquier información verificada, se la canalice por los canales oficiales para evitar alarma innecesaria.