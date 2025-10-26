En el estadio Diego Armando Maradona de Nápoles, la victoria del local sobre el Inter de Milán por 3-1 se vio empañada por un hecho que podría tener consecuencias de peso para el campeón defensor de la Serie A. Kevin De Bruyne sufrió una lesión muscular tras anotar el primer gol del partido mediante un penal, lo que generó alarma inmediata tanto en sus compañeros como en el cuerpo técnico. El mediocampista belga no logró mantenerse en pie luego de convertir y tuvo que abandonar el campo asistido y con visibles muestras de dolor.

El penal que desencadenó la situación se decretó tras una falta de Henrikh Mkhitaryan sobre Giovanni Di Lorenzo. El árbitro Mariani consultó con el VAR durante varios minutos antes de sancionar la pena máxima, mientras se desataba la polémica por la suavidad del contacto. Durante el lapso previo a la ejecución, Mkhitaryan salió lesionado y fue reemplazado por Piotr Zielinski. Finalmente, De Bruyne se dispuso a lanzar y marcó el 1-0 cruzando el disparo a la red, pero de inmediato se llevó la mano a la parte posterior del muslo derecho.

El impacto del gol quedó minimizado frente a la expresión de De Bruyne, quien se retiró casi llorando, acompañado por dos miembros del cuerpo médico. El volante uruguayo Mathías Olivera ocupó su lugar a partir de ese momento. Las imágenes de la salida del belga recorrieron los portales internacionales y reflejaron la preocupación interna. “Ganamos a pesar de las dificultades, tenemos jugadores importantes ausentes y ahora De Bruyne también se ha lesionado. Digamos que no es un año con mucha suerte; quizás alguien nos ha echado una maldición”, declaró el entrenador del Napoli, Antonio Conte, en diálogo con Sky Italia.

A nivel deportivo, la ausencia de De Bruyne planteó un desafío extra para el equipo local. Conte reorganizó su esquema y el protagonismo en el mediocampo pasó a manos de Scott McTominay, que amplió la ventaja al anotar el 2-0 tras un rápido contraataque. Ese tanto, sumado al posterior gol de Frank Anguissa, consolidó el resultado y permitió que Napoli recuperara el liderato de la Serie A, superando por un punto al AC Milan, 18 a 17.

La actuación de Inter de Milán, en tanto, mostró un intento de reacción. Antes del descanso, Alessandro Bastoni estrelló un remate en el travesaño y Denzel Dumfries rozó el empate. La secuencia del primer tiempo abrió una serie de reclamos por la decisión arbitral, que fue muy discutida entre los futbolistas visitantes y el cuerpo técnico interista. Hakan Calhanoglu descontó por la vía del penal, tras una mano de Alessandro Buongiorno, achicando la diferencia momentáneamente a 2-1.

Sobre el final, la superioridad napolitana se manifestó cuando Anguissa finalizó otro contraataque desde la frontal del área, desatando la celebración de la afición local. La noche, sin embargo, no dejó lugar para el triunfalismo absoluto. Conte volvió a referirse al golpe que significa perder a su figura en plena competencia: “Va a ser una temporada complicada”, reconoció el técnico italiano, en alusión a la secuencia de lesiones que arrastra el plantel.

El resultado marca el regreso al triunfo del Napoli tras la derrota sufrida en Torino y el tropiezo continental ante el PSV Eindhoven. También pone fin a la racha de siete victorias del Inter de Milán y reaviva la pugna por la cima de la liga italiana. El futuro inmediato de Kevin De Bruyne, no obstante, queda en suspenso hasta que se conozca el alcance de su lesión, tema que ocupa ahora la atención de hinchas y medios especializados en toda Europa.