El Inter Miami de Lionel Messi recibe este martes a Seattle Sounders, por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) 2025.

El partido se juega desde las 20.30 horas de la Argentina, en el Chase Stadium, y se podrá ver a través de la plataforma Apple TV+.

De andar irregular en la MLS, el conjunto de Javier Mascherano viene de ser goleado por Charlotte, con un penal fallado por Lionel Messi. El encuentro de este martes resulta una revancha de la reciente final de la Leagues Cup, que también fue un traspié para “Las Garzas”.

Posibles formaciones

INTER MIAMI: Óscar Ustari; Ian Fray, Gonzalo Luján, Maxi Falcón, Jordi Alba; Sergio Busquets, Yannick Bright, Rodrigo De Paul, Santiago Morales; Leo Messi, Tadeo Allende.

SEATTLE SOUNDERS: Stefan Frei; Alex Roldán, Jackson Ragen, Yeimar Gómez, Reed Baker-Whiting; Albert Rusnák; Cristian Roldán, Obed Vargas, Paul Rothrock; Jesús Ferreira, Danny Musovski.

Cómo ver en vivo Inter Miami vs Seattle Sounders

El nuevo compromiso del Inter Miami por la MLS será televisado por el servicio de streaming Apple TV+, como todos los partidos del certamen de Estados Unidos.

La plataforma de streaming Apple TV+ es la titular de los derechos para la transmisión de los partidos de la Major League Soccer (MLS) y la Leagues Cup. Quienes quieran acceder deberán suscribirse, aunque hay algunas opciones gratuitas.