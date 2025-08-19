Intimaron a San Lorenzo por una deuda millonaria y podría desencadenar la quiebra del club

La Justicia ordenó intimar al club San Lorenzo a pagar u$s 5,3 millones al fondo suizo AIS Investment Fund SCA SICAV RAIF, tras revocar la negativa de primera instancia a un pedido de quiebra. La notificación obliga al club a acreditar el pago en un plazo de cinco días hábiles; de no hacerlo, la causa 148/2025 continuará y podría avanzar con la declaración de quiebra.

La intimación, recibida el lunes 18 de agosto, suma tensión a una situación económica ya compleja en la entidad de Boedo. La resolución judicial advierte que, de mantenerse la mora, se podrían ejecutar medidas sobre el patrimonio del club y aplicarse sanciones que afectarían su normal desenvolvimiento institucional y deportivo.

La dirigencia deberá definir urgentemente las fuentes de financiamiento para afrontar el pasivo y evitar el colapso. En los próximos días se esperan gestiones contrarreloj, negociaciones con acreedores y posibles recursos de apelación destinados a ganar tiempo y buscar alternativas de pago que impidan la continuidad del proceso concursal.

Socios e hinchas siguen de cerca las novedades y aguardan comunicaciones oficiales de la comisión directiva. El futuro inmediato del club dependerá de la capacidad de obtener los u$s 5,3 millones exigidos o de acordar soluciones judiciales que posterguen la ejecución hasta resolver la crisis financiera.