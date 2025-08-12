Juegos Mundiales: la selección femenina de beach handball se quedó con el oro

El handball argentino hizo historia este martes con un logro significativo: las Kamikazes, el seleccionado femenino de handball playa, se alzaron por primera vez con la medalla de oro en los Juegos Mundiales, que en su XII edición se celebran en Chengdu, China. Este triunfo marca un antes y un después para el deporte en el país, especialmente después de haber enfrentado a Alemania, el equipo que las había derrotado en la final del Mundial anterior.

El partido fue intenso, comenzando con un primer set donde Alemania se impuso 20-14. Sin embargo, las argentinas no se dieron por vencidas y lograron una impresionante recuperación en el segundo set, ganándolo 22-12. La emoción alcanzó su clímax en los shoot-out, donde las Kamikazes demostraron su efectividad al ganar 7-2, asegurando así la victoria en un encuentro que quedará en la memoria de todos los argentinos.

Dirigidas por Leticia Brunati, las Kamikazes demostraron un desempeño sobresaliente a lo largo del torneo. En la fase de grupos, finalizaron con puntaje ideal, venciendo a equipos como Portugal, Croacia y China, y luego superaron a Vietnam en cuartos de final. La semifinal contra España, actual campeón europeo, fue un desafío que las chicas supieron sortear con gran destreza, ganando en los shoot-out tras un duelo muy reñido.

Gisella Bonomi, quien se destacó como la goleadora de la final con 16 puntos, finalizó también como la máxima anotadora de los Juegos Mundiales, acumulando 78 puntos en total. Además, fue reconocida como mejor pivote del torneo. Por su parte, Lucila Balsas recibió el título de MVP de la competencia. Este oro no solo es un logro para el equipo, sino que también representa un gran paso adelante para el handball argentino en el ámbito internacional.



El plantel campeón estuvo integrado por Constanza Suárez (arquera), Fiorella Corimberto, Florencia Gallo y Agostina Arcajo (laterales), Gisella Bonomi y Zoe Turnes (pívots), Lucila Balsas (especialista) y Luciana Scordamaglia, Giuliana Gamba y Alma Molina (defensoras). En el cuerpo técnico oficiaron Leticia Brunati como directora técnica, Celeste Meccia como asistente, Andrés Sanz como preparador físico y Andrés Etienne como kinesiólogo.