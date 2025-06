En medio de su participación en el Mundial de Clubes con el Atlético de Madrid, Julián Álvarez reveló una primicia: será papá por primera vez. El campeón del mundo, de 25 años, anunció la tierna noticia en la que confirmó que esperan su primer hijo junto a su pareja Emilia Ferrero, con quien se conoce desde su infancia en Calchín, pueblo de Córdoba en el que creció el futbolista.

El exdelantero de River Plate confirmó la noticia en el mediodía de la Argentina, en una rueda de prensa después del entrenamiento del equipo dirigido por Diego Cholo Simeone. “Vas a ser papá… Si hay festejo mañana… imagino que algo en alusión a eso vas a tener que hacer”, le consultó el cronista de TyC Sports.

“Yo no dije nada… Si lo digo es porque ya lo estás diciendo. Sí, voy a ser papá, pero todavía no habíamos anunciado nada. No sé cómo salió por ahí…”, dijo Julián. A lo que el periodista respondió: “¿Salió? Bueno, es una primicia”. Para finalizar, el delantero del Atlético de Madrid mostró su alegría: “Gracias, estamos muy contentos”.

La historia de amor entre Julián y Emilia se viene tejiendo desde su infancia. En 2024, en un breve documental llamado ‘Julián Álvarez: Standing Alone’, el cual fue realizado por City Studios y que está disponible en CITY+, ambos contaron detalles de cómo se conocieron cuando eran niños. Esta entrevista formó parte de una producción que también estuvo relacionada con la serie “Together: Treble Winners” que se estrenó exclusivamente en Netflix, la cual trazó el viaje de la Araña desde sus humildes inicios en el Club Atlético Calchín hasta su ascenso al estrellato, además del comienzo de su relación con la mujer de 24 años.

“Nos conocemos desde que teníamos, creo, 9 ó 10 años. Yo soy de Calchín, el pueblo y ella, su padre era de ahí y su abuelo era de ahí. Y ella iba siempre a visitar al abuelo y ahí nos conocimos”, relató el delantero sobre los inicios de su noviazgo con Ferrero. Esta conexión temprana y duradera es uno de los hilos conductores del documental, en el cual no solo se destacó su prolífica carrera deportiva, sino también aspectos personales profundamente arraigados en su vida, como su relación con María Emilia Ferrero, quien ha compartido con él mucho más que su pasión por el fútbol desde muy jóvenes.

“Teníamos el mismo grupo de amigos para compartir diferentes cosas. Ahí empezamos. Hablábamos. Después pasó el tiempo. Me fui a Buenos Aires. Capaz cuando volvía a Córdoba nos veíamos cada tanto, por el grupo de amigos. Desde 2022 que estamos juntos”, agregó el atacante que se consagró campeón del mundo con la selección argentina.

En la misma entrevista, profundizaron en algunos de los aspectos de la relación y Julián comentó una de las actividades que más disfruta con Emilia. “Gracias a Dios le gusta ver fútbol; pasamos mucho tiempo en el sillón viendo fútbol. Es más, a veces me olvido y me dice ‘está jugando tal equipo’ y lo pone ella porque yo estoy en otra”, comentó Álvarez con una sonrisa dibujada en su rostro mientras preparaba un mate.

Incluso la propia Emilia reveló que su pasión por el fútbol se la inculcaron desde pequeña su padre, Elvio, y uno de sus cinco hermanos. Además, Ferrero se recibió de profesora de educación física y, actualmente, cursa un máster en entrenamiento y nutrición online en la Universidad Alfonso X El Sabio. Aunque no solo es apasionada por el fútbol, sino que también es fanática por el hockey, deporte que practica desde los ocho años. A su vez, llegó a afirmar que le gusta el pádel y cada vez está más adentrada en el mundo del modelaje.