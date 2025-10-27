Después del duro 3-0 en contra ante Independiente por el Torneo Clausura 2025, el DT y el club acordaron la salida y le pusieron fin a un ciclo de solo cuatro meses. El extécnico de Rosario Central y Unión no logró adaptarse a un equipo de Vicente López que venía de conseguir la primera estrella de su historia.

En 14 partidos, el Calamar del Kily tuvo solo dos victorias, empató en seis ocasiones y perdió en otras seis. Además, quedó eliminado en dieciseisavos de final de la Copa Argentina.

Como era de esperar, apenas se conoció la noticia de la salida de Cristian González apareció el rumor sobre un posible interés de Platense por concretar el regreso de la dupla Orsi-Gómez, que viene de conseguir el título con el club y fueron reemplazados por el Kily.

Recordemos que el Calamar ya está clasificado para disputar la fase de grupos de la próxima edición de la CONMEBOL Libertadores, además de tener pendientes dos finales por haber obtenido el pasado Apertura.