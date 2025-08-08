El fútbol despierta pasiones que trascienden edades y fronteras. Esta es la historia de Elsa Guzmán, una tucumana de 100 años que este viernes intentará cumplir un sueño: saludar a Ángel Di María, el jugador que más admira.

La voz de su hija Cristina Kreczman, docente jubilada de 72 años y residente de Yerba Buena, relató: “Mi mamá nació el 12 de junio de 1925 en Concepción, Tucumán. Es hincha de River, aunque en su vida también hay lugar para Colón de Santa Fe, equipo de mi papá. Hace unos meses, cuando cumplió 100 años, grabó un video invitando a Di María a su cumpleaños, pero no logró que el saludo llegara. Ahora, quiere intentarlo en persona”.

El plan es esperar este viernes por la noche la llegada del plantel de Rosario Central a un hotel de Tucumán, con la ilusión de que Fideo pueda dedicarle unos segundos de su tiempo.

Un fanatismo especial Aunque nunca tuvo una devoción marcada por otros futbolistas, su hija asegura que con Di María fue diferente: “Cuando lo veía en la tele se emocionaba. Incluso si estaba en el banco, reclamaba que lo pusieran. Y se enojaba cuando la Selección no convertía sin él en cancha”.

Cristina recuerda con una sonrisa el video de invitación: “Se acomodó en su sillón, levantó las manos como cuando saluda a su bisnieto en Lisboa, y habló directamente para Ángel. En ese momento entendí que, como decía con mi papá, el amor —y en este caso la admiración— es más fuerte”.

La ilusión sigue intacta Este viernes, madre e hija se acercarán al hotel donde se hospede Rosario Central, con la esperanza de que Di María pueda dedicarle un saludo. Una historia que demuestra que la pasión por el fútbol, y la admiración por un jugador, no entienden de edades. /LaCapital