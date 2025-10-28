La AFA aumentó los precios de las entradas: cuánto costará ir a ver al “Deca” y al “Santo”

La AFA publicó por boletín oficial los precios para las entradas generales de acuerdo con cada categoría. Recordar: los valores de las plateas los definen los clubes. Ahora, la popular para los mayores de edad será de 30.000 pesos en Primera División.

De todas maneras, estos valores solo pueden entrar en consideración para los clubes que ponen tickets a la venta porque el caudal de asociados les deja un remanente.

Boca y River ya no venden generales: las tribunas cabeceras son para los socios. En el caso de Racing, el club ya resolvió que solo les vende entradas a sus socios; por lo tanto, toda esta disposición no se aplica.

Los valores informados por la AFA

Generales: 30.000 pesos (Primera); 24.000 (PN), 20.000 (Primera B), 18.000 (Primera C), 18.000 (torneo femenino).

Jubilados y pensionados: 15.000 pesos (Primera), 12.000 (PN), 10.000 (Primera B), 9.000 (Primera C), 9.000 (torneo femenino).

Menores: 7.500 pesos (Primera), 6.000 (PN), 5.000 (Primera B), 4.500 (Primera C), 4.500 (torneo femenino).

Cuánto costará ir al Monumental o a La Ciudadela

En el caso de la Liga Profesional, donde compite Atlético, la entrada general pasará de $23.000 a $30.000. El incremento, de un 30%, además, podría trasladarse también a sectores preferenciales o plateas, decisión que corre por cuenta del club.

En la Primera Nacional, categoría en la que participa San Martín, la entrada general aumentará de $18.500 a $24.000, también en el orden del 30 por ciento.