La AFA recordó a Diego Maradona en un nuevo aniversario por su cumpleaños
La institución, presidida por Claudio Tapia, lanzó un video homenaje en las redes sociales para el astro argentino
Diego Armando Maradona cumpliría 65 años este jueves 30 de octubre y la ciudad se prepara para recordarlo con homenajes y muestras de cariño. Las redes sociales ya se llenan de posteos y videos; además, organizaciones locales anunciaron actividades en plazas y clubes para repasar su trayectoria y rendir tributo a quien marcó una época en el fútbol argentino.
El material que circulará incluye imágenes del histórico Gol del Siglo a Inglaterra, acompañado por la voz de Víctor Hugo Morales, y escenas del Mundial de México 1986, cuando Argentina obtuvo su segunda consagración. Maradona murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 por un problema cardiovascular, y su partida provocó una conmoción que aún resuena en hinchas y vecinos.