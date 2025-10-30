Diego Armando Maradona cumpliría 65 años este jueves 30 de octubre y la ciudad se prepara para recordarlo con homenajes y muestras de cariño. Las redes sociales ya se llenan de posteos y videos; además, organizaciones locales anunciaron actividades en plazas y clubes para repasar su trayectoria y rendir tributo a quien marcó una época en el fútbol argentino.

El material que circulará incluye imágenes del histórico Gol del Siglo a Inglaterra, acompañado por la voz de Víctor Hugo Morales, y escenas del Mundial de México 1986, cuando Argentina obtuvo su segunda consagración. Maradona murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 por un problema cardiovascular, y su partida provocó una conmoción que aún resuena en hinchas y vecinos.