La AFA ya designó la fecha y la sede para la final de la Supercopa Argentina

La Supercopa Argentina, un evento muy esperado que tendrá lugar el próximo sábado 6 de septiembre a las 15 horas en El Gigante de Arroyito, donde Rosario Central hace las veces de local. Este encuentro enfrentará a Vélez Sarsfield, campeón de la Liga Profesional 2024, y a Central Córdoba, que se alzó con la Copa Argentina 2024.

En el marco de las Eliminatorias Sudamericanas, ese fin de semana no habrá actividad en el Torneo Clausura, lo que permitirá que todos los ojos se centren en la Supercopa. Recordemos que ambos conjuntos se encuentran disputando el torneo local y participando en los octavos de final de las copas internacionales.

Si al final de los 90 minutos el marcador está empatado, se jugarán 30 minutos adicionales, divididos en dos períodos de 15 minutos cada uno, para intentar definir al campeón. En caso de que la igualdad persista, el destino del trofeo se decidirá a través de tiros desde el punto penal, según informó la AFA.