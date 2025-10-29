LIGA PROFESIONAL

Torneo Clausura 2025

Fecha 14

Viernes 31 de octubre

19.00 | San Lorenzo – Deportivo Riestra (Zona B)

21.15 | Newell’s – Unión (Zona A)

21.15 | Instituto – Rosario Central (Zona B)

Sábado 1° de noviembre

14.45 | Aldosivi – Ind. Rivadavia (Mza.) (Zona A)

16.00 | Barracas Central – Argentinos (Zona A)

17.00 | Vélez – Talleres (Zona B)

20.00 | Independiente – Atlético Tucumán (Zona B)

Domingo 2 de noviembre

16.00 | Estudiantes – Boca (Zona A)

18.30 | Godoy Cruz – San Martín (SJ) (Zona B)

20.30 | River – Gimnasia (Zona B)

Lunes 3 de noviembre

16.45 | Platense – Sarmiento (Zona B)

16.45 | Defensa y Justicia – Huracán (Zona A)

19.00 | Central Córdoba – Racing (Zona A)

21.15 | Belgrano – Tigre (Zona A)

21.15 | Banfield – Lanús (interzonal)

COPA ARGENTINA

Final

Miércoles 5 de noviembre

Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Argentinos Juniors, en horario y estadio a confirmar

CONMEBOL LIBERTADORES

Semifinal

Partido de vuelta

Miércoles 29 de octubre

21.30 | Racing – Flamengo

CONMEBOL SUDAMERICANA

Semifinal

Partido de vuelta

Jueves 30 de octubre

19.00 | Lanús – Universidad de Chile

AMISTOSOS DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

Viernes 14 de noviembre

Angola vs. Argentina, en horario y estadio a confirmar