La agenda del fútbol argentino
Te traemos la programación de los partidos más relevantes de los equipos de Primera y de las selecciones argentinas.
LIGA PROFESIONAL
Torneo Clausura 2025
Fecha 14
Viernes 31 de octubre
19.00 | San Lorenzo – Deportivo Riestra (Zona B)
21.15 | Newell’s – Unión (Zona A)
21.15 | Instituto – Rosario Central (Zona B)
Sábado 1° de noviembre
14.45 | Aldosivi – Ind. Rivadavia (Mza.) (Zona A)
16.00 | Barracas Central – Argentinos (Zona A)
17.00 | Vélez – Talleres (Zona B)
20.00 | Independiente – Atlético Tucumán (Zona B)
Domingo 2 de noviembre
16.00 | Estudiantes – Boca (Zona A)
18.30 | Godoy Cruz – San Martín (SJ) (Zona B)
20.30 | River – Gimnasia (Zona B)
Lunes 3 de noviembre
16.45 | Platense – Sarmiento (Zona B)
16.45 | Defensa y Justicia – Huracán (Zona A)
19.00 | Central Córdoba – Racing (Zona A)
21.15 | Belgrano – Tigre (Zona A)
21.15 | Banfield – Lanús (interzonal)
COPA ARGENTINA
Final
Miércoles 5 de noviembre
Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Argentinos Juniors, en horario y estadio a confirmar
CONMEBOL LIBERTADORES
Semifinal
Partido de vuelta
Miércoles 29 de octubre
CONMEBOL SUDAMERICANA
Semifinal
Partido de vuelta
Jueves 30 de octubre
19.00 | Lanús – Universidad de Chile
AMISTOSOS DE LA SELECCIÓN ARGENTINA
Viernes 14 de noviembre
Angola vs. Argentina, en horario y estadio a confirmar