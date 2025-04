El Inter Miami enfrentó una dura derrota en un partido que prometía ser favorable frente al FC Dallas. La escuadra de Miami comenzó el encuentro con dificultades, pero logró revertir la situación para tomar la delantera en el segundo tiempo. En el transcurso de la semana 10 de la Major League Soccer, el equipo parecía encaminarse hacia una victoria tras haber conseguido una diferencia de dos goles.

El encuentro se inició con un gol de Shaq Moore, quien anotó a los 8 minutos del primer tiempo, poniendo en ventaja a la franquicia de Texas. Sin embargo, el Inter Miami no se dejó abatir, y gracias a las anotaciones de Fabrice Picault y Allen Obando, logró revertir la historia y tomar la delantera. La situación se tornó aún más favorable cuando David Martínez marcó el tercer gol, llevando el marcador a 3-1 y generando un ambiente de esperanza entre los aficionados presentes en el Chase Stadium.

No obstante, el desenlace del partido tomó un giro inesperado. Osaze Urhoghide, Anderson Julio y Pedrinho se encargaron de marcar tres goles en la recta final, dejando al Inter Miami en una situación crítica y culminando el encuentro con un marcador de 4-3 que dejó al equipo local sin respuesta.

Tras el partido, el técnico Javier Mascherano se vio obligado a enfrentar preguntas sobre la ausencia de Lionel Messi, quien se encuentra en proceso de recuperación. Messi había sufrido una fatiga considerable tras el partido anterior contra el Vancouver Whitecaps, donde el Inter Miami sufrió una derrota de 2-0 en el encuentro de ida de las semifinales de la Concachampions. Mascherano explicó: "Leo está bien, pero terminó ese partido fatigado. Jugar en césped sintético puede fatigar más de lo habitual, sobre todo por el piso. Decidimos reservarlo, porque además tuvo un viaje muy extenso de más de 6 horas. Por eso decidimos que hoy no jugara. Seguramente estará listo para el miércoles."

En su análisis sobre la derrota, Mascherano reflexionó: "No hay nada que reprocharse. Hay muchos que no venían jugando y no es fácil formar un once con jugadores que no venían teniendo muchos minutos. Fueron 60 o 65 minutos que hicimos un gran trabajo, pero nos hizo mucho daño el 3-2 cuando no lo esperábamos. Fue mi culpa, porque no supe ayudar a los jugadores a resolver el partido y hacer los cambios correctos."

Con esta derrota, el Inter Miami no solo perdió su invicto en la Conferencia Este de la Fase Regular de la Major League Soccer, sino que también descendió al quinto puesto de la tabla, acumulando 18 puntos, lo que lo aleja de la posibilidad de competir con el actual puntero, el FC Cincinnati.