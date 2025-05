La desopilante reacción de Scaloni cuando lo vincularon como candidato a DT de Brasil

En Brasil, un rumor inesperado ha comenzado a tomar forma: el nombre de Lionel Scaloni, actual DT de la selección argentina, suena entre los candidatos para dirigir al equipo verdeamarelha. Este interés surge en un contexto complicado para la selección brasileña, que acaba de sufrir una dura derrota por 4-1 ante Argentina y parece estar buscando un nuevo rumbo en las Eliminatorias.

Los medios brasileños han contribuido a alimentar esta especulación, lo que llegó hasta Scaloni, quien tuvo una reacción que sorprendió a más de uno. Durante una charla con el periodista español Siro López, su expresión cambió al escuchar la mención de este posible vínculo con la selección brasileña. Con una mezcla de sorpresa y humor, Scaloni respondió: “Me entero ahora, a mí no me llamaron, por las dudas…”

Sin perder su característico sentido del humor, Scaloni fue claro al descartar cualquier posibilidad de aceptar la oferta. "Lo siento en el alma, pero no", respondió sin vueltas cuando le preguntaron si analizaría esa opción en este momento de su carrera profesional. En un tono distendido, incluso le dejó el camino libre a Carlo Ancelotti, diciendo: “Que vaya Carlo tranquilo si tiene que ir, pero yo no, je”.

El técnico, que ya ha dejado su marca al llevar a Argentina a la cima del mundo y a la conquista de dos Copas América, también reflexionó sobre su futuro en el fútbol. Aunque no se puso plazos específicos, Scaloni mencionó que le gustaría dirigir un club en algún momento. "Estoy bien así. Voy por tiempo. Claro que me gustaría dirigir a un club en algún momento. Y al Depor (La Coruña), es lo que dijimos…" compartió, haciendo alusión a un deseo que ha manifestado en otras ocasiones.

En el cierre de la charla, Scaloni abordó las críticas que recibió en sus inicios, especialmente de Diego Maradona, quien no escatimó en comentarios durante el comienzo de su ciclo en 2019. Scaloni reconoció que, en ese tiempo, sus críticas eran comprensibles dado su falta de experiencia en el banquillo: "En esa época, las críticas, si se pueden llamar críticas, eran totalmente normales. Yo no había entrenado en ningún lado. Sí, hice cursos, pero no tenía experiencia y él, fiel a su estilo, fue una persona que no se guardaba nada. En cierto modo, no digo que no tuviera razón, pero no dijo nada raro porque no había dirigido en ningún lado".