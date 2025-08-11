La dupla Orsi y Gómez reveló que sufrieron aprietes de la barra de Atlético Tucumán

Los entrenadores Favio Orsi y Sergio Gómez tomaron un momento para compartir parte de su experiencia en Atlético Tucumán, donde según dijeron, enfrentaron situaciones de gran tensión y violencia. En una reciente entrevista con Mundo Ascenso, ambos recordaron su llegada al club y cómo, tras su paso por San Martín, se encontraron con una realidad diferente, marcada por la presencia de la barra brava.

Orsi mencionó que solo una vez decidieron unirse a un equipo sin pensarlo demasiado, y esta experiencia les enseñó mucho sobre lo que no debería ocurrir en el ámbito del fútbol. La situación más alarmante que vivieron ocurrió durante un ingreso al estadio Monumental José Fierro. Gómez relató que, al descender del micro, fueron rodeados por personas que les mostraban revólveres y armas blancas.

“Nosotros una sola vez fuimos a un equipo sin pensar. Esa única vez. Con el resultado puesto en ese club, aprendimos todo lo que no tenía que pasar con tema barrabravas y demás. Entrenábamos con la barra en la platea. Pasó de todo”, relató Orsi.

Favio Orsi y Sergio Gómez se hicieron cargo del equipo el 3 de julio de 2023, pero su paso por Atlético Tucumán duró menos de un año. Su renuncia se produjo el 19 de febrero de 2024, tras una derrota ante Deportivo Riestra, dejando un registro de 28 partidos dirigidos, con 8 victorias, 9 empates y 8 derrotas, lo que se traduce en un 44% de efectividad.