La dura sanción que recibió Leandro Díaz tras ser expulsado frente a Gimnasia

El Tribunal de Disciplina de la AFA suspendió provisoriamente a Leandro Díaz tras su expulsión en el partido entre Atlético Tucumán y Gimnasia y Esgrima La Plata. El delantero fue echado a los 27 minutos por una agresión a Gastón Suso y la notificación oficial llegó a través del Boletín 6749, que dispone la suspensión con posibilidad de presentar descargo por escrito según los artículos 47 y 48 del Código Disciplinario.

El episodio no terminó en la cancha: según la crónica del encuentro, Díaz mantuvo un cruce con la hinchada albiazul camino al túnel, proferiendo insultos y arrojando una botella hacia la tribuna. Esos hechos agravan la situación disciplinaria y estarán considerados a la hora de definir la sanción definitiva, que podría extenderse por varias fechas.

Por ahora la suspensión es provisoria hasta que el delantero tucumano presente su defensa. El Tribunal evaluará la agresión física y la conducta ante el público antes de dictar la pena final, en un trámite que sigue su curso y que las partes deberán resolver en los plazos reglamentarios.