La partida de Miguel Ángel Russo tiñó de gris el arranque de la fecha 12 del Torneo Clausura. Para Boca significó el dolor y la decisión de suspender su duelo de este sábado con Barracas Central, mientras que otros clubes llevaron a cabo sus encuentros, con sentidos homenajes al entrenador que respiraba fútbol.

Uno de los partidos que tuvo lugar este viernes fue el que disputaron Newell's y Tigre en el Coloso Marcelo Bielsa. Lo cierto es que la apertura del marcador estuvo en manos de Nacho Russo, hijo del fallecido entrenador, quien no pudo evitar romper en llanto al convertir el 1-0 ante la Lepra rosarina.

Además, mostró un tatuaje que dice "todo se cura con amor", la significativa frase que pronunció su padre en una emotiva conferencia de prensa en 2018, cuando dirigía al club Millonarios de Colombia. Además, esta frase se convirtió en un símbolo de su actitud ante la vida, especialmente durante su batalla contra el cáncer de próstata.

La emoción de Nacho Russo en el homenaje de la hinchada de Newell's a Miguel Ángel

Fuente: Minutouno