La esposa de Russo habló tras su fallecimiento: "nunca imaginé un velorio de esa magnitud"

A nueve días del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, Mónica Croavara, su esposa, habló sobre todo lo vivido en estos últimos meses. De cara a un fin de semana que estará cargado de homenajes, ya que Boca, Rosario Central, Estudiantes y Lanús, equipos que mayor afecto le tienen al DT, jugarán de local; la pareja del entrenador de 69 años explicó cómo pasó una semana que "fue muy fuerte".

En diálogo con El Tres, la pareja del ex DT de Boca dijo: "Estuve muy aturdida porque pasaron muchas cosas desde la terminación de su enfermedad, que tampoco me la esperaba. Yo siempre estuve atrás de él apoyándolo, porque él seguía. Es una persona que ama el fútbol y yo siempre le decía al núcleo familiar: 'Miguel el 99% es fútbol y en el 1% estamos nosotros'. Igualmente, en ese 1% él nos sostenía a todos. Yo lo había seguido en toda esta locura, en esa pasión que realmente pasa lo racional".

A su vez, fue consultada sobre el sentimiento que tiene la gente de Central por la figura de Russo. "Miguel acá era él. Era él en su esencia. Cuando vinimos a vivir acá a Alberdi, él se levantaba a la mañana con ganas de ir al bar, ayudaba a todo el mundo. Es una persona muy especial, con una cabeza más allá de lo normal. Quiso terminar su vida así y también hay que respetarlo. Miguel era completamente alegre, era una persona alegre. Todo fue mucho. Yo nunca me imaginé un velorio de esa magnitud", explicó Mónica.

Por otra parte, hizo foco en la imagen que quedó sobre el DT y admitió: "Me gustaría que lo recuerden a Miguel como él era en sus mejores momentos y acá en Central revoleando el saco, eso es lo mejor que pueden tener en su corazón. Fueron momentos muy lindos y el campeonato fue único. Era para Miguel ese campeonato. En esta que salimos campeones era sublime todo. Lo festejé con toda la gente amiga, porque acá somos la gran mayoría de Rosario Central y acá se vive la pasión del fútbol de una forma muy intensa".

Finalmente, la esposa del histórico entrenador y jugador habló sobre la gran cantidad de homenajes que se vendrán este fin de semana y acerca de dónde descansarán las cenizas de Miguel. "Voy a ir el domingo. Obviamente va a ser una fiesta, porque Miguel era así, Miguel era vida. Una parte lo hicieron en Boca, lo van a hacer en Lanús, Estudiantes y acá en Arroyito", cerró Mónica.

Video: el emotivo minuto de silencio en la práctica de Boca tras el fallecimiento de Russo

Video: el minuto de silencio en el último partido de Central