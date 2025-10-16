La Bombonera, templo del fútbol argentino y de Boca Juniors, fue escenario de un homenaje íntimo y cargado de emoción: parte de las cenizas de Miguel Ángel Russo descansan ahora en Brandsen 805, tal como había sido su deseo. La ceremonia se desarrolló en un marco de respeto, con su esposa Mónica, su hijo Ignacio y allegados presentes.

Luego del acto, Leandro Paredes, campeón del mundo y que no pudo asistir al velorio por su estadía en Miami con la Selección argentina, se acercó al vestuario para encontrarse con la familia de Russo y brindarles su sentido pésame. “Se quedó para expresar sus condolencias a la familia”, señaló Tato Aguilera en TyC Sports.

Además de la Bombonera, se espera que el Gigante de Arroyito de Rosario Central, el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez y probablemente el estadio de UNO de Estudiantes reciban próximamente el resto de las cenizas, según confirmaron allegados.

En uno de sus últimas voluntades, Russo le había a su familia que lo vistieran con ropa de Boca. Su cuerpo fue trasladado con la ropa del club y luego su ataúd fue envuelto con una bandera azul y amarilla.