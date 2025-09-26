La fecha 10 del Torneo Clausura iniciará con tres partidos este viernes
La jornada comenzará con Platense recibiendo a San Martín de San Juan. En el mismo horariojugarán Banfield- Unión. Más tarde Central Córdoba recibirá en Santiago del Estero a Tigre.
Platense: Andrés Desábato; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Celias Ingenthron; Guido Mainero, Rodrigo Herrera, Franco Baldassarra, Franco Zapiola; Ignacio Schor, Ronaldo Martínez. DT: Cristian González.
San Martín (SJ): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Santiago Salle, Diego González, Sebastián Jaurena, Marco Iacobellis; Sebastián González, Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.
Hora: 19
TV: ESPN Premium
Árbitro: Daniel Zamora
Estadio: Ciudad de Vicente López
Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Sergio Vittor, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Frank Castañeda, Santiago Esquivel, Lautaro Ríos, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.
Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Carol Madelón.
Hora: 19
TV: TNT Sports
Árbitro: Luis Lobo Medina
Estadio: Florencio Sola
Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Perelló, Iván Gómez, José Florentin, Lucas Besozzi; Matías Vera o Leonardo Heredia y Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.
Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo; Diego Sosa, Bruno Leyes, Julián López; Jabes Saralegui, Elías Cabrera; David Romero; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
Hora: 21:15
TV: ESPN Premium
Árbitro: Fernando Espinoza
Estadio: Único Madre de Ciudades