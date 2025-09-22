Estudiantes de La Plata y Defensa y Justicia se verán las caras este lunes desde las 19 en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, por una nueva fecha del Torneo Clausura 2025. El árbitro será Sebastián Martínez y televisará ESPN Premium.

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez viene de perder por 2 a 1 la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores con Flamengo. Mientras que el equipo de Mariano Soso busca volver a sumar de a tres para no perder contacto con la zona de playoffs y acercarse a los puestos de clasificación internacional.

Formaciones

Estudiantes: Fabricio Iacovich; Matías Magdaleno, Máximo Desábato, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Gabriel Neves, Ezequiel Piovi, José Sosa; Tiago Palacios o Leonardo Suárez, Lucas Alario, Fabricio Pérez o Alexis Castro. DT: Eduardo Domínguez.

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Emanuel Aguilera, Damián Fernández, Rafael Delgado; Agustín Hausch, Kevin Gutiérrez, Santiago Sosa, Alexis Soto; Abiel Osorio, Juan Bautista Miritello y Juan Manuel Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Belgrano y Newell’s jugarán este lunes desde las 21 en el Gigante de Alberdi, por la novena jornada del Clausura 2025. El cuadro cordobés, que viene de eliminar a este mismo rival por la Copa Argentina, quiere aprovechar el envión para cortar la racha de cuatro partidos de liga sin ganar. Arbitrará Daniel Zamora y transmite TNT Sports.

Formaciones

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Federico Ricca; Gabriel Compagnucci o Ulises Sánchez, Santiago Longo, Rodrigo Saravia y Julián Mavilla; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

Newell’s: Juan Espínola; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Montero; Franco Orozco o Facundo Guch, Luca Regiardo, Ever Banega, Josué Colman; Carlos González y Darío Benedetto. DT: Cristian Fabbiani.