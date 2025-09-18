La FIFA reveló el nuevo ranking de selecciones y Argentina dejó de ser la primera

Argentina descendió al tercer lugar luego de su derrota ante Ecuador en las Eliminatorias Conmebol. La Albiceleste había permanecido 895 días en la cima, período que comenzó al computarse los puntos de la Copa Mundial de Qatar 2022 y finalizó con la actualización de septiembre.

Es por ellos que España recuperó el primer puesto seguido de Francia en el Ranking FIFA tras la actualización del jueves 18 de septiembre, que servirá de base para conformar el Bombo 1 del sorteo del Mundial 2026. La selección dirigida por Luis de la Fuente alcanzó la cima luego de sus contundentes victorias ante Bulgaria y Turquía en las primeras fechas de las Eliminatorias UEFA.

La confirmación llegó tras más de 200 partidos de selecciones disputados alrededor del mundo, que provocaron movimientos significativos en la tabla de septiembre de 2025. Francia aparece ahora como escolta tras sus triunfos sobre Ucrania e Islandia en la misma ventana de clasificación.

Completan el Top 5 Inglaterra y Portugal, beneficiadas por resultados favorables en sus respectivos encuentros de clasificación. Además, hubo cambios entre las diez primeras posiciones: Portugal subió al quinto puesto, Croacia y Italia escalaron, y tanto Brasil como Alemania cedieron lugares, con Alemania saliendo del Top 10 por primera vez desde octubre de 2024. Marruecos también avanzó un lugar, hasta el puesto 11, tras un ciclo con ocho victorias en nueve partidos.

El registro de 895 días en la cima ubica a Argentina entre los períodos más largos como líder del Ranking FIFA, por detrás de España, Bélgica y dos etapas largas de Brasil. La actualización de septiembre será clave para la confección del Bombo 1 del sorteo que la FIFA realizará el 5 de diciembre en Washington, donde se definirán la fase de grupos y los cruces desde octavos de final en adelante para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Así quedó el nuevo ranking FIFA