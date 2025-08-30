Franco Colapinto no pudo avanzar más allá del primer corte de la clasificación y largará en el puesto 16 en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1. El piloto argentino corrió con una presión extra tras las declaraciones de Flavio Briatore y se mostró frustrado por no poder avanzar posiciones.

El nacido en Pilar analizó su actuación del sábado en Zandvoort y resaltó la mejora entre la tercera prueba libre y la clasificación. “Hicimos unos cambios malos en la FP3, para la qualy revertimos y el auto andaba bien, andaba mejor”, afirmó.

Sin embargo, en una pista angosta y con tantos autos, el piloto argentino sufrió un inconveniente que le privó de avanzar a la próxima etapa: “Me taparon dos autos en el sector 3, Sainz y Bearman, y perdí mucho tiempo, ellos saben lo que hacen. Cuando tenés un auto adelante a dos segundos perdés mucha carga y se siente mucho”.

En este sentido, Colapinto se lamentó por esta situación, ya que tenía potencial de avanzar y quedó eliminado por solo 0.067. “Una pena porque había hecho una buena vuelta y venía haciendo buen primer sector, buen segundo sector y en el último perdí mucha carga. Una pena porque creo que tendríamos que haber pasado, pero bueno, a enfocarnos en mañana“.

Las posiciones finales de la grilla de partida del Gran Premio de Países Bajos

Oscar Piastri Lando Norris Max Verstappen Isack Hadjar George Russell Charles Leclerc Lewis Hamilton Liam Lawson Carlos Sainz Fernando Alonso Kimi Antonelli Yuki Tsunoda Gabriel Bortoleto Pierre Gasly Alexander Albon Franco Colapinto Nico Hulkenberg Esteban Ocon Oliver Bearman Lance Stroll

Programa del GP de Países Bajos de la F1

Domingo 31 de agosto

10.00: Carrera

Los horarios corresponden a la Argentina.