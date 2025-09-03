La fuerte sanción de Aprevide contra la Universidad de Chile por los graves incidentes en Avellaneda

Los graves incidentes ocurridos durante el partido entre Independiente y la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana conmovieron al mundo del fútbol. Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales. A casi dos semanas de este lamentable episodio, el alcance total de sus consecuencias aún es una incógnita para las instituciones y los aficionados.

La Conmebol aún no ha determinado cómo se definirá la serie, que podría resolverse con el pase de uno de los equipos, de ninguno, o jugándose en cancha neutral. Este martes se realizó una audiencia con representantes de ambos clubes. Mientras tanto, en Argentina, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) ya tomó sus primeras decisiones.

La Aprevide fue contundente con la parcialidad de la Universidad de Chile, prohibiéndole ingresar a toda la provincia de Buenos Aires hasta el 31 de diciembre de 2027. Esta medida aplica para cualquier partido en el que participe el club chileno dentro de ese territorio.

Además, se identificó y sancionó a 40 simpatizantes de Independiente, aplicándoles el derecho de admisión a estadios de forma preventiva. El titular de la Aprevide, Guillermo Cimadevilla, revisó los videos de los incidentes y procedió contra los principales líderes de la barra brava, a la espera de que la Justicia determine su culpabilidad.