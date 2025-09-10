La justicia levantó la clausura del estadio de Independiente

El fiscal Mariano Zitto, a cargo de la investigación sobre los incidentes ocurridos en el partido entre Independiente y la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, solicitó este miércoles el levantamiento de la medida cautelar que ordenó la clausura del estadio Libertadores de América. La petición llega tras la evaluación de las actuaciones realizadas por la Agencia de Prevención contra la Violencia en el Deporte (Aprevide) y la dirigencia del club, que suscribieron un acta de compromiso para instrumentar un nuevo protocolo de seguridad.

A la espera de que el juez del Juzgado de Garantías Nro. 3 de Avellaneda, José Luis Arabito, haga lugar al requerimiento, Independiente podrá ejercer la localía el próximo sábado a las 16.45 frente a Banfield, por la octava fecha del Torneo Clausura. El club había tenido que postergar su partido anterior contra Platense, previsto días después de la revancha con el conjunto chileno, debido a la clausura dispuesta para permitir la investigación de los graves disturbios que derivaron en la eliminación de la institución de la competencia continental.

En su pedido, el fiscal Zitto consideró cumplidas las exigencias exigidas para el levantamiento de la clausura, tras las medidas implementadas por Aprevide y las autoridades del club. La resolución judicial habilita el estadio con excepción de las tribunas Pavoni Alta y Pavoni Baja, identificadas como el sector central donde se produjeron los episodios de violencia, las cuales permanecerán cerradas hasta nueva orden.

Además, la autorización incluye medidas restrictivas aplicables a todo el público: queda prohibido el ingreso de elementos musicales, banderas, tirantes y telones en todos los sectores del estadio. Estas normas buscan minimizar riesgos y garantizar el desarrollo del encuentro con mayores condiciones de seguridad para los asistentes.