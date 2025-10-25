Atlético Tucumán vivió días convulsionados tras la derrota 2-1 ante San Lorenzo y la fuerte reacción de Leandro Díaz al final del encuentro. En medio de rumores sobre conflictos salariales y versiones cruzadas sobre la continuidad del cuerpo técnico, el plantel profesional difundió en la semana un comunicado en las cuentas de Instagram de los jugadores para poner paños fríos a a caótica situación.

La dirigencia, por su parte, habló con el entrenador Lucas Pusineri y, tras un llamado desde la institución, ratificó su continuidad al frente del equipo. Pese a versiones que lo daban como cesanteado, fuentes del club aseguraron que "no llegó a un acuerdo" con quienes objetaban su continuidad y que Pusineri seguirá como conductor del plantel.

De cara al futuro inmediato, y con el fin de semana de parate por las Elecciones Legislativas 2025, la Liga Profesional confirmó la fecha 14: Atlético visitará a Independiente el sábado 1 de noviembre a las 20 horas, en el estadio Libertadores de América. La institución y el cuerpo técnico esperan que el partido sirva para bajar la tensión y reencontrar resultados.