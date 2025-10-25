La Liga Profesional designó fecha y horario para Independiente-Atlético Tucumán
El conjunto decano descansará durante este finde semana en medio de días convulsionados que vivió la institución tras la derrota ante San Lorenzo
Atlético Tucumán vivió días convulsionados tras la derrota 2-1 ante San Lorenzo y la fuerte reacción de Leandro Díaz al final del encuentro. En medio de rumores sobre conflictos salariales y versiones cruzadas sobre la continuidad del cuerpo técnico, el plantel profesional difundió en la semana un comunicado en las cuentas de Instagram de los jugadores para poner paños fríos a a caótica situación.
La dirigencia, por su parte, habló con el entrenador Lucas Pusineri y, tras un llamado desde la institución, ratificó su continuidad al frente del equipo. Pese a versiones que lo daban como cesanteado, fuentes del club aseguraron que "no llegó a un acuerdo" con quienes objetaban su continuidad y que Pusineri seguirá como conductor del plantel.
De cara al futuro inmediato, y con el fin de semana de parate por las Elecciones Legislativas 2025, la Liga Profesional confirmó la fecha 14: Atlético visitará a Independiente el sábado 1 de noviembre a las 20 horas, en el estadio Libertadores de América. La institución y el cuerpo técnico esperan que el partido sirva para bajar la tensión y reencontrar resultados.