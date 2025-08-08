Un número importante de hinchas de Rosario Central le dio la bienvenida a Ángel Di María y al plantel en su llegada al hotel donde quedará concentrado a la espera del partido ante Atlético Tucumán que se jugará este sábado a las 20:45 horas en el estadio Monumental José Fierro.

El futbolista campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 recibió el cariño de los simpatizantes que esperaban ansiosos su arribo al Jardín de la República.

Fideo, muy amable, se acercó hasta el vallado y saludó a algunos de los simpatizantes del Canalla que esperan por una foto con su ídolo.