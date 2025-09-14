Tras días complicados por problemas de salud, a Miguel Ángel Russo le llegó una recompensa emocional: viajó a Rosario para dirigir a Boca y fue recibido por una ovación estremecedora que lo conmovió hasta las lágrimas. El emotivo episodio tuvo lugar en el Gigante de Arroyito, donde el entrenador de 69 años —muy querido en el fútbol argentino y especialmente en Rosario Central— se reencontró con una hinchada que lo adora.

Russo, que dirigió al Canalla en cinco etapas y se transformó en un emblema del club, recibió dos sentidas muestras de afecto antes del inicio del partido. En ambos momentos se escuchó el cántico unísono de las tribunas: “Miguel, Miguel, Miguel...”, mientras Ariel Holan y el plantel de Rosario Central se dirigían hacia el banco visitante para saludarlo. El técnico local lo abrazó, le dedicó unas palabras y luego varios futbolistas, entre ellos Jorge Broun y Carlos Quintana —a quienes Russo había dirigido en su último ciclo, incluyendo la consagración en la Copa de la Liga 2023— se acercaron para saludarlo.

Los gestos de reconocimiento continuaron con otro coro: “Olé, olé, olé, Russo, Russo...”, que volvió a recorrer el estadio. La ovación refrendó la profunda huella que dejó en el club: es el segundo entrenador con más partidos en la historia de Rosario Central, asumió en momentos difíciles como la permanencia en la Primera B, acumuló un notable invicto en clásicos frente a Newell’s y alcanzó el título dos temporadas atrás.

Luego de una internación por una infección urinaria que lo mantuvo alejado de la actividad por algunos días, Russo superó la adversidad y se llevó de Rosario un momento cargado de afecto y reconocimiento que, tal como quedó registrado, lo emocionó hasta las lágrimas y quedará guardado entre los recuerdos más significativos de su carrera.