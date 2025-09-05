La Conmebol aplicó una de las sanciones más severas en el fútbol sudamericano tras los incidentes registrados en el partido entre Independiente y Universidad de Chile en Avellaneda. El organismo determinó la descalificación de Independiente de la Copa Sudamericana y la pérdida de la condición de local, además de prohibir el acceso de público en los próximos siete partidos, tanto en condición de local como de visitante. Universidad de Chile, por su parte, avanzará a los cuartos de final, aunque deberá disputar la misma cantidad de encuentros sin hinchas en sus tribunas, también de local y de visitante.

El fallo se conoció luego de un proceso que incluyó descargos escritos y audiencias presenciales de ambas instituciones ante la confederación. La decisión respondió a la suspensión del partido de vuelta de los octavos de final, que se jugaba en el Estadio Libertadores de América–Ricardo Enrique Bochini el 20 de agosto. Según el informe, los hechos comenzaron cuando hinchas chilenos dañaron las instalaciones de su sector y agredieron a simpatizantes locales; la situación se agravó cerca de la medianoche cuando un grupo de barras de Independiente irrumpió en la tribuna visitante y atacó a los últimos seguidores de la U de Chile que permanecían allí.

Independiente expresó su postura en las redes sociales con una imagen que rezaba: "Perdió el fútbol, ganaron los violentos". La frase, difundida por las cuentas oficiales del club, refleja la postura institucional ante la sanción y la preocupación por los hechos de violencia que motivaron la suspensión y la consecuente resolución disciplinaria.

En el plano deportivo, Universidad de Chile se cruzará en cuartos con Alianza Lima de Perú: la ida está prevista en Lima para el 18 de septiembre y la revancha en Chile el 25 de septiembre. En la misma mitad del cuadro, las semifinales podrían enfrentar al vencedor de la serie entre Lanús y Fluminense, lo que configura un camino con rivales de entidad para definir los pasajes hacia las etapas finales del certamen.