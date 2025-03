La repercusión de los medios brasileños tras la goleada de la Selección

La selección argentina hizo historia y se impuso por 4-1 sobre Brasil en el Estadio Más Monumental, en el marco de la 14ª jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. Al mismo tiempo que se festejaba la clasificación a la próxima Copa del Mundo de 2026, el combinado nacional de Lionel Scaloni “humilló” a la Scratch, en lo que fue su peor derrota en la competición. Precisamente, este fue uno de los focos apuntados por parte de los medios brasileños, quienes criticaron con vehemencia la actuación de la Verdeamarela.

“¿Golpearlos? Argentina juega al fútbol y humilla a Brasil con un ‘olé’ y una goleada”, replicó UOL Esporte, que posteriormente hizo hincapié en la fiesta de la gente en las gradas y disparó un sutil dardo a Raphinha, quien habló en la previa pero no jugó en consonancia en el campo. Al mismo tiempo, el medio apuntó contra el director técnico, Dorival Júnior: afirmó que está bajo una enorme presión y que “puede haber un cambio de mando”. Cabe recordar que está en el cargo desde principios de 2024 y este fue su decimosexto encuentro en el banco.

“A-T-R-O-P-E-L-L-O de Argentina. EMBARAZOSA y TRISTE actuación de la selección brasileña en el Monumental”, comentó Lance! en su cuenta oficial de X (antes Twitter). En el sitio web hizo alusión a la dura caída con una comparación histórica. “Sin Messi, Argentina le propinó a Brasil su peor derrota desde el 7-1″, tituló, en referencia a la recordada derrota de la Canarinha contra Alemania en las semifinales del Mundial 2014.

En cambio, en otra nota aparte, el medio hizo foco en los primeros 45 minutos del clásico: “Brasil tiene el ‘peor primer tiempo de su historia’ en Eliminatorias ante Argentina”. Cabe destacar que la Albiceleste logró abrir el marcador rápidamente con el tanto de Julián Álvarez, mientras que un par de minutos después amplió el resultado con un golazo de Enzo Fernández. Más allá de que Matheus Cunha haya recortado distancias tras aprovechar un error de Cristian Cuti Romero, Alexis Mac Allister volvió a convertir a favor de los locales para consumar un histórico primer tiempo. Luego, Giuliano Simeone cerró la goleada en el complemento con un emotivo festejo.

“La Selección recibió tres goles antes del descanso por primera vez en la historia de las Eliminatorias Mundialistas”, argumentó el medio local. “Además de no haber recibido nunca tres goles en la primera mitad de un partido de clasificación, Brasil sólo ha recibido esa misma cantidad de goles en un partido (empate 3-3 contra Uruguay en 2003)”, concluyó.

“Nocaut”, tituló Globo Esporte. También habló de “goleada histórica” y de una “pésima actuación” del Scratch. “¡Ni siquiera necesitó a Lionel Messi! Argentina no tuvo piedad de Brasil”, golpeó.

“¡Un baile! Argentina supera a Brasil y la situación de Dorival Júnior se complica“, comentó el portal Nacao Tricolor. Incluso, apuntó con vehemencia contra el entrenador y señaló que habría sido su último partido en el banco de la Verdeamarela. “Se habló mucho de pelea antes del clásico, pero Argentina prefirió jugar al fútbol y dejó en ridículo a Brasil”, detalló.

“Brasil es goleado por Argentina en el Monumental y ve ‘barata’ la derrota en las Eliminatorias”, tituló Meia Hora. “Su actuación aquí no representa la tradición del fútbol brasileño. Una derrota institucional que no recae solo sobre los jugadores. Me parece que necesitamos cambiar de rumbo a partir de ahora, pensando en el Mundial de 2026″, comentó Luis Roberto, uno de los relatores más reconocidos en el país.

De esta manera, la selección argentina le propinó un duro golpe al combinado nacional de la Scratch, al mismo tiempo que lo pasó en el historial entre ambos. Por su parte, sacó una notable diferencia en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas, ya que se ubica en lo más alto con 31 unidades. En cambio, el elenco brasileño marcha cuarto con 21 puntos.