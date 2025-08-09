La Scaloneta jugará un amistoso contra México en Estados Unidos

La Selección argentina de fútbol ha confirmado un partido amistoso contra México, que se llevará a cabo en Estados Unidos. Este encuentro se realizará entre el miércoles 8 y el martes 14 de octubre de 2025, en el icónico Soldier Field de Chicago. Cabe mencionar que esta decisión surge tras la cancelación de la gira que el equipo tenía planificada por China para el mismo mes. El estadio de Chicago ya ha sido testigo de otros encuentros de la "Albiceleste", incluida una previa a la Copa América 2024, por lo que se espera una gran afluencia de público.

El partido amistoso se desarrollará después de las Eliminatorias Sudamericanas, donde Argentina ha asegurado su participación en el Mundial 2026. El equipo, dirigido por Lionel Scaloni, ha estado trabajando arduamente para preparar a los jugadores para la importante cita mundialista. Este encuentro servirá como una buena oportunidad para afianzar el juego del equipo y probar nuevas tácticas antes de la competencia que se avecina.

El último enfrentamiento entre Argentina y México ocurrió durante la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde la selección argentina se impuso por 2-0, con goles de Lionel Messi y Enzo Fernández. Este resultado ha dejado una huella positiva en los hinchas, creando expectativas para el próximo choque. Ambos equipos tienen una rica historia de enfrentamientos, lo que siempre añade un extra de emoción a estos partidos.

Por otro lado, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) está considerando la posibilidad de organizar un segundo amistoso en Estados Unidos, esta vez en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Este recinto es conocido por ser la sede de importantes eventos deportivos, incluyendo la final del Mundial de Clubes, y es un lugar atractivo para los aficionados al fútbol.