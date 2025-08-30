La Selección Argentina enfrenta a Canadá en busca de un lugar en la final

La Selección argentina de básquet sale a la cancha este sábado con un solo objetivo: meterse en la final de la Americup y dar un nuevo paso hacia la defensa del título. El rival será nada menos que Canadá, un equipo que llega invicto y con figuras de la NBA.

El partido se jugará desde las 21:10 (hora argentina) en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua y se podrá ver en vivo por TyC Sports y DSports.

El ganador del cruce se enfrentará en la final del domingo ante Brasil o Estados Unidos, que jugarán previamente, desde las 17:40.

Cómo llega Argentina: defensa, carácter y un sueño intacto

El equipo dirigido por Pablo Prigioni viene de dejar en el camino a Puerto Rico en un partido que se definió en tiempo suplementario. La clave estuvo en la defensa zonal y en los ajustes tácticos que le permitieron a la Argentina cerrar la pintura y controlar a un rival más alto y pesado.

Juan Fernández fue el dueño absoluto de la zona pintada: terminó con 8 tapas y fue fundamental en el cierre. En ataque, el equipo mostró buen juego colectivo con 23 asistencias en 24 conversiones de campo. El punto flojo fueron las 20 pérdidas.

Canadá, un rival de temer: físico, NBA y efectividad

Del otro lado estará Canadá, que llega con cuatro triunfos al hilo y un plantel cargado de talento y potencia física. El equipo norteamericano tiene dos jugadores NBA que marcan el ritmo: Kyshawn George y Leonard Miller.

Canadá tiene números soberbios: 60% en dobles y 41% en triples. En la pintura, la referencia es Mfiondu Kabengele, mientras que desde el perímetro brillan George (52% en triples) y Kyle Wiltjer (10,8 puntos por partido).

Argentina vs. Canadá, por las semifinales de la Americup

Hora: 18:10 (local) / 21:10 (Argentina)

Dónde verlo: TyC Sports / DSports

Estadio: Polideportivo Alexis Argüello, Managua

Las consagraciones de Argentina en la Americup

2001 en Neuquén

2011 en Mar del Plata

2022 en Recife (Brasil)

Medallero: Estados Unidos 7 títulos; Brasil, 4; Argentina, 3; Puerto Rico, 3; Venezuela, 1 y México, 1.