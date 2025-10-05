En el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Argentina se impuso 1-0 sobre Italia en el último partido de la fase de grupos del Mundial Sub 20. La Selección ganó los tres encuentros de la primera fase y espera por la confirmación de su rival en los octavos de final: se enfrentará a uno de los mejores terceros. El tanto de Dylan Gorosito le permitió mantener el pase perfecto en la cita mundialista que se juega en Chile.

Con este resultado, Argentina finalizó en la cima del grupo D con puntaje ideal. De esta manera, deberá esperar que finalice toda la fase de grupos para conocer a su rival, ya que se medirá contra uno de los mejores terceros. Por su parte, Italia terminó en el segundo puesto y se enfrentará a los Estados Unidos, que terminó en la cima de la zona E.