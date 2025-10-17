La Selección argentina superó a Francia en el ranking FIFA, pero sigue sin ser líder

La Selección argentina recuperó terreno en el ranking FIFA y se ubicó en el segundo puesto, según la actualización del organismo internacional publicada este viernes. El equipo dirigido por Lionel Scaloni aprovechó los resultados de la última ventana de partidos para superar a Francia, que descendió al tercer lugar luego del empate 2-2 ante Islandia en las Eliminatorias Europeas hacia el Mundial 2026. La Albiceleste continúa consolidando su rendimiento tras haber sido campeona del mundo y retomar protagonismo en la clasificación.

España mantuvo el primer puesto del ranking masculino tras convertir en victorias sus compromisos recientes, sosteniendo una ligera ventaja sobre Argentina. La selección ibérica se perfila como nueva referencia global al desplazar a los argentinos del liderazgo que habían sostenido desde abril de 2023 durante 29 meses consecutivos.

Este contexto refleja la paridad y la dinámica cambiante entre las principales potencias del fútbol. Entre los movimientos más relevantes del top 10, Alemania escaló dos posiciones y regresó al grupo de las diez mejores selecciones, relegando a Croacia al puesto once. El conjunto alemán sumó puntos importantes en sus presentaciones rumbo al Mundial que se disputará en 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. En tanto, Croacia perdió terreno en la tabla, afectada por resultados que complican su clasificación. La próxima actualización del ranking FIFA está prevista para el 20 de noviembre, tras la siguiente ronda de fechas FIFA.

Así quedó el top 10 del ranking FIFA actualizado: