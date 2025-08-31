La Selección derrotó a Canadá y jugará hoy la final ante Brasil para defender el título

La Selección llegó a la AmeriCup de Nicaragua con un objetivo claro: retener la corona obtenida en 2022 en Brasil. Este sábado dio un paso clave al vencer 83-73 a Canadá, que llegaba invicto con cuatro triunfos, aunque sin sus principales figuras -Shai Gilgeous-Alexander, Jamal Murray y Andrew Wiggins-, ausentes por decisión de su DT, Nathaniel Mitchell. José Vildoza fue el goleador con 26 puntos. Este domingo, a las 21.10, enfrentará a Brasil, que viene de superar a Estados Unidos 92-77. Transmiten TyC Sports y DSports.

Cómo fue el triunfo de Argentina sobre Canadá para meterse en la final de la AmeriCup

Fue una actuación histórica para esta camada, ya que el elenco de Pablo Prigioni dominó de principio a fin al único invicto y gran candidato al título, anuló todos sus intentos, estuvo los 40 minutos al frente y llegó a sacar 25 de máxima. José Vildoza brilló con 26 puntos y 7/9 en triples, pero la gran figura fue la defensa colectiva.

Desde el arranque, Argentina mostró su superioridad, impulsada por la heroica victoria en cuartos ante Puerto Rico. Rápidamente sacó una ventaja de 11-0, cerrando el aro a su rival con Juan Fernández como estandarte y corriendo en ataque rápido. Tras ocho minutos y medio del primer cuarto, Canadá apenas había anotado cinco puntos, sin goles de campo. El elenco nacional empezó a mostrar un juego colectivo con lucidez y solidaridad. Al cierre del primer parcial, la ventaja era de 24-9, marcando una tendencia irreversible.

En el segundo cuarto, Canadá encontró más facilidades cerca del canasto y forzó algunas pérdidas, pero Argentina sostuvo la ventaja pegando en el momento justo. Ganó el parcial 22-20 y se fue al descanso largo arriba por 46-29.

A la vuelta de los vestuarios, Canadá intentó reaccionar con presión en toda la cancha y juego físico. Allí apareció la puntería del equipo nacional y el liderazgo de Vildoza para mantener la calma. La defensa volvió a brillar, induciendo tiros forzados y limitando sus porcentajes. La ofensiva mostró circulación y buenas decisiones, encontrando tiros abiertos que permitieron superar los 20 puntos de ventaja. Este cuarto finalizó 22-16, dejando la diferencia en 68-45.

En el último parcial, Argentina mantuvo el vendaval ofensivo. Vildoza, con su séptimo triple, quebró definitivamente las intenciones del rival, que nunca pudo entrar en partido. Con el marcador definido, Canadá aprovechó para maquillar el resultado.

En una actuación colectiva sólida, inteligente y dominante, Vildoza fue la individualidad más destacada: 26 puntos (7/9 en triples), 6 asistencias y manejo magistral de los tiempos clave. Gonzalo Corbalán sumó un doble-doble de 12 puntos y 11 rebotes, mientras Juan Fernández aportó 11 puntos, cinco tableros y tres tapas. Argentina lanzó 12 de 28 en triples y repartió 22 asistencias en 29 canastas.

Con este resultado, se repetirá la final de la última edición en Recife. Argentina, que llegó al torneo con el objetivo de desarrollar a un núcleo de jugadores jóvenes, jugará por el título este domingo desde las 21.10 frente a Brasil, logrando su decimosegunda aparición consecutiva en el podio de América.

/Olé