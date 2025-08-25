La sexta fecha del Torneo Clausura cierra con cinco partidos este lunes
Además de la presentación de River ante Lanús, jugarán: Riestra - Sarmiento; Godoy Cruz - Vélez; Belgrano - Central Córdoba; y Estudiantes - Aldosivi
Riestra: Ignacio Arce, Rodrigo Sayavedra, Rodrigo Gallo, Cristian Paz, Facundo Miño, Yonatan Goitía, Leonardo Landriel, Milton Céliz, Nicolás Sansotre, Antony Alonso Espinoza, Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.
Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Gabriel Díaz; Julián Contrera, Jonatan Gómez, Carlos Villalba, Gastón González; Iván Morales Bravo y Joaquín Ardaiz. DT: Facundo Sava.
• Hora: 15
• TV: TNT Sports Premium
• Árbitro: Pablo Echavarría
• Estadio: Guillermo Laza, Bajo Flores
Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Leandro Quiroz, Juan Moran; Vicente Poggi, Nicolás Fernández, Guillermo Fernández; Facundo Altamira, Agustín Auzmendi, Santino Andino. DT: Walter Ribonetto.
Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana o Aaron Quiros, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Leandro Aliendro, Claudio Baeza, Tomás Galván o Agustín Bouzat; Maher Carrizo, Imanol Machuca y Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Hora: 17.00
TV: ESPN Premium
Árbitro: Edgardo Zamora
Estadio: Feliciano Gambarte, Mendoza
Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López y Adrián Spörle; Gabriel Compagnucci, Rodrigo Saravia, Santiago Longo, Federico Ricca; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández, Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.
Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Brian Cufré; Matías Perelló, Iván Gómez, José Florentín, Lucas Besozzi; Matías Godoy, Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.
Hora: 19.00
TV: ESPN Premium
Árbitro: Nazareno Arasa
Estadio: Julio Cesar Villagra (Córdoba)
Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Cristian Medina; Mikel Amondarain, Tiago Palacios, Edwin Cetre; Lucas Alario. DT: Eduardo Domínguez.
Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Santiago Laquidain, Ignacio Guerrico; Federico Gino, Roberto Bochi; Matías García, Tiago Serrago, Justo Giani y Tobías Cervera. DT: Mariano Charlier.
Hora: 19.15
TV: TNT Sports Premium
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Estadio: Jorge Luis Hirschi (La Plata)