El encuentro entre Gimnasia y Atlético Tucumán en La Plata se vio marcado por los inconvenientes con el suministro eléctrico, donde un show de luces y eventual apagón llevó a la suspensión momentánea del encuentro antes de su reanudación con una luminaria más que limitada.

Quien no escondió su enfado por la situación fue Lucas Pusinieri, que cuestionó que los inconvenientes sean legítimos, focalizando en el momento donde empezó la problemática.

Si bien se intentó jugar en medio del insólito show de luces y luego sin luz artificial, el atarceder se posó sobre el estadio Juan Carmelo Zerillo y Pablo Dóvalo tomó la determinación de suspender las acciones.

Inicialmente dando por finalizado el encuentro, para que se reanude más adelante, la decisión trajo consigo la bronca de Pusineri, que dejó en claro que no creía que fuese una casualidad, ya que los problemas aparecieron durante la levantada del Decano. "Es un poco vieja esta de las luces... Lo que si dijo Dóvalo bien es que si se jugando el partido y no se termina el partido después no se vuelve a reanudar", afirmó el DT.

Pese a su decisión original, Dóvalo fue instado a esperar a que regrese el suministro eléctrico, espera durante la cual Pusineri le marcó su hipótesis respecto a lo que llevó al corte original. "El equipo mío llegó tres veces y apagaron las luces", afirmó el ex-jugador de San Lorenzo, Independiente y River.

Tras varios idas y vueltas, con amagues insólitos como la vuelta de la luz para que vuelva a cortarse pocos segundos despues, se disputaron los 17 minutos restantes, aunque sin la presencia de la luminaria desde la platea René Favaloro, un escenario particular más que complejo por la escasa luminoidad para los protagonistas, que optaron por finalizar el encuentro en vez de buscar una reanudación en otra fecha. /TyCSports